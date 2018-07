A polícia alemã confirmou que não há sinais de antecedentes terroristas no ataque cometido hoje por um homem armado com uma arma branca no interior de um autocarro na cidade de Lübeck, onde nove pessoas ficaram feridas.

Fontes policiais da cidade alemã afirmaram, através da conta na rede social Twitter que a "identidade do atacante é clara: É um alemão de 34 anos e mora em Lübeck". A mensagem acrescenta que não há sinais de uma "radicalização política" no atacante ou de um contexto terrorista. O Ministério Público pediu "compreensão e paciência" na impossibilidade de dar mais detalhes sobre o agressor até que a sua identidade pudesse ser verificada com total certeza. O trânsito foi restabelecido na área, depois de várias horas cortado num amplo raio de segurança, enquanto ainda investigavam o conteúdo de uma mochila que havia sido deixada no autocarro. Segundo testemunhos presenciais difundidos pela ntv, o ataque ocorreu quando o autocarro, que se dirigia para a localidade de Travemünde, estava lotado. O condutor do veículo abriu rapidamente as portas para deixar sair os passageiros, enquanto agentes da polícia que se encontravam na zona detiveram o agressor.