A polícia alemã respondeu violentamente a manifestantes pró-Palestina em Berlim, neste sábado, durante uma marcha em comemoração da resistência feminina e do Dia Internacional da Mulher. Tudo terá acontecido após o arremesso de garrafas de vidro por parte dos manifestantes, do qual resultou um polícia ferido.

A manifestação, com cerca de 200 pessoas, foi inicialmente marcada por grupos de esquerda e radicais de esquerda, sob o lema “Luta à Noite”. No entanto, além do foco no feminismo no Dia Internacional da Mulher, grupos pró-palestina também convocaram uma manifestação para se juntar a esta.

Apesar de ser uma manifestação oficial, as autoridades já tinham proibido cânticos e discursos em árabe, alegando “segurança pública”. Os manifestantes, contudo, acabaram por gritar slogans anti-israelitas, algo que levou a que as autoridades acabassem a manifestação mais cedo, por volta das 21h00 locais.

Os principais desacatos, contudo, de acordo com as autoridades, aconteceram após o fim oficial da manifestação, quando muitos participantes se recusaram a deixar a praça, tendo mesmo "bloqueado o acesso a um quartel dos bombeiros por vários minutos e tentaram continuar a manifestação por iniciativa própria".

Algumas dezenas de manifestantes acabaram por ser detidas, após serem agredidas a soco, tendo a polícia utilizado também armas de choque para neutralizar algumas manifestantes, como mostram os vídeos que se tornaram virais.