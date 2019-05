Segundo o superintendente-chefe Fernando Carvalho, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano, as detenções estão incluídas na série de operações desencadeadas pela polícia entre 18 de abril e 07 deste mês, em que indica ter esclarecido 71 crimes e ter detido 101 pessoas implicadas em vários crimes.

"Durante o trabalho investigativo foi possível a detenção de três cidadãos nacionais [angolanos] envolvidos no crime de homicídio voluntário por disparo de arma de fogo, ocorrido no dia 23 de abril do corrente ano, no bairro do Benfica, junto ao Club Champanhe, em que foi vítima um cidadão de nacionalidade portuguesa", declarou Fernando Carvalho.

"O facto aconteceu quando a vítima, a bordo de uma viatura de marca Renault Sandero, efetuava a mudança de residência, tendo sido interpelado por três supostos marginais, munidos de arma de fogo e que se faziam transportar por uma motorizada. Um dos supostos marginais efetuou disparos à queima-roupa, atingindo a vítima mortalmente", explicou o porta-voz.

Ainda na sequência das investigações, o SIC deteve outros três cidadãos angolanos que, "supostamente, estão envolvidos no crime de homicídio voluntário por disparo de arma de fogo, ocorrido no dia 12 de abril, no Zango 3, município de Viana, na rua em direção ao Hotel das Pedras", em que foi vítima um outro cidadão português.

O porta-voz do SIC explicou que a vítima, a bordo de uma motorizada, a caminho de sua residência, foi interpelada por três supostos marginais.