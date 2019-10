Cerca de 280 agentes policiais federais cumpriram os mandados nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As medidas cautelares foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná.

Fruto de uma parceria entre a PF e o Ministério Público Federal (MPF), a 4.ª fase da Operação “Carne Fraca”, denominada “Ramanos”, culminou ainda com o afastamento cautelar de 39 fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Esta fase investiga o pagamento de vantagens indevidas pela BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, sediada em São paulo, a auditores fiscais agropecuários de vários estados para que atuassem em benefício da empresa.

“Farta documentação vinda de colaboração espontânea da empresa BRF provou que fiscais federais ligados ao Mapa recebiam vantagens indevidas para atuar em favor da companhia. Pelo menos 51 fiscais estavam vinculados diretamente ao plano de saúde da empresa, ou seja, tinham os seus planos de saúde e de seus dependentes custeados pela companhia como se fossem funcionários dela”, disse o MPF, num comunicado enviado às redações.

Além dos planos de saúde ligados à BRF, as provas indicam ainda que alguns fiscais do Ministério da Agricultura receberam pagamentos para que deixassem de fiscalizar corretamente, recebendo ainda outras vantagens indevidas, como promoções laborais de familiares.