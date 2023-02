Segundo um comunicado divulgado pelas autoridades brasileiras, os mandados da sexta fase da Operação Lesa Pátria foram emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão a ser cumpridos nos estados brasileiros de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

A investigação da Polícia Federal procura descobrir quem foram financiadores, participantes e responsáveis por fomentar ataques realizados por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro em 08 de janeiro, na cidade de Brasília.

Inconformados com o resultado eleitoral e exigindo a retirada do atual Governo do poder, uma horda de ‘bolsonaristas’ invadiu e vandalizou os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) deixando um rastro de destruição.

Os factos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria tornou-se permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.