As autoridades declararam que efetuaram, na manhã de hoje, buscas em dois endereços residenciais e dois comerciais ligados ao suspeito, que foi identificado como Eduardo Fauzi Richard Cerquise.

“Nós monitorizamos os veículos usados durante o ataque. O autor identificado saiu de um dos veículos durante a fuga e pegou um táxi. Foi expedido um mandado de prisão temporária de 30 dias contra ele, que, no decorrer das investigações, pode ser renovado”, detalhou a Polícia Civil na rede social Twitter.

No decorrer das buscas, os agentes apreenderam 119 mil reais (26 mil euros), munições, uma arma falsa, computadores e uma camisola de uma “entidade filosófica e política”.

“Nenhuma linha de investigação está descartada. Estamos a apurar se é um ato isolado ou se há ligação com alguma entidade. As peças periciais estão a ser produzidas. As investigações continuam com intuito de localizar e identificar os outros autores do crime. Na recolha de todas as informações, chegaremos aos outros nomes e à motivação”, declarou a polícia.