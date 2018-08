A Polícia da África do Sul anunciou ter apreendido droga no valor de 3,3 milhões de randes (179,5 milhões de euros) na fronteira com Moçambique.

Um comunicado da Polícia Sul-Africana divulgado em Nelspruit, fronteira com Moçambique, indica que a droga foi descoberta na segunda-feira quando as autoridades interceptaram um veículo com matrícúla de Maputo que prentendia entrar na África do Sul.

"A descoberta ocorreu quando a polícia parou um automóvel que viajava de Moçambique para a África do Sul. Ao revistarem o veículo, o condutor escusou-se a abrir o capô do carro argumentando que era difícil de abrir e ao fingir que procurava uma ferramenta para o abrir conseguiu desaparecer do local", refere a nota.

Segundo a polícia, a droga estava acondicionada no motor da viatura.