De acordo com a estação de televisão RTHK, os manifestantes reuniram-se no centro comercial da zona de Tai Po, centro da ilha de Hong Kong, com intenção de retomar os “protestos de Natal” sendo que ainda não se conhece o número total de detidos.

Hoje, as detenções decorreram de forma pacífica.

Os ativistas concentraram-se nos estabelecimentos comerciais no interior do edifício e entoaram palavras de ordem como: “Liberdade para Hong Kong” e “Dissolvam a Polícia Imediatamente”.

Os manifestantes tentaram sensibilizar os comerciantes a aderir aos protestos do dia de Ano Novo que estão a ser organizados pela Frente Civil de Direitos Humanos, o organismo considerado ilegal pelas autoridades e que tem convocado as marchas e protestos na Região Administrativa e Especial de Hong Kong.