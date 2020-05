Quando os manifestantes se reuniram, a polícia parou e revistou alguns e depois disse-lhes para irem embora porque estavam a violar as regras de distanciamento social para prevenção à covid-19, de acordo com a agência AP.

De seguida, segundo a agência AP, a polícia usou gás pimenta para dispersar a multidão e assim isolar o átrio do ‘shopping’.

Este protesto foi um de vários que aconteceram no feriado do Dia do Trabalho, apesar das regras que proíbem as reuniões públicas de mais de quatro pessoas.