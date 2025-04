Em conferência de imprensa, na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura anunciou também que António Pinto Pereira, que foi cabeça de lista por Coimbra em 2024, ficará agora de fora das listas do partido, assim como Henrique de Freitas, que há um ano foi o número um por Portalegre.

O presidente do Chega não avançou uma explicação concreta para nenhuma destas saídas, que assumiu como decisões suas. Em Coimbra, o cabeça de lista será agora o presidente da distrital, Paulo Seco, e em Portalegre João Aleixo.

Além destes círculos e dos Açores, também em Évora e Beja haverá mudanças de cabeça de lista. Em Évora, o cabeça de lista será o deputado Jorge Galveias, em vez de Rui Cristina, que agora vai encabeçar a lista por Beja, em substituição de Diva Ribeiro.

"Há um momento em que os presidentes dos partidos têm que tomar decisões, face ao trabalho levado a cabo e face àquilo que se pretende, e ao perfil que se pretende, e aos resultados que se pretende alcançar", declarou André Ventura, quando questionado sobre o afastamento de Henrique de Freitas, ex-militante e dirigente do PSD.

Interrogado se estava descontente com o trabalho de Henrique de Freitas, respondeu: "Não, eu não digo descontente. As pessoas às vezes podem não voltar a ser candidatos sem que isso ponha em causa o trabalho que fizeram. Neste caso eu entendo que há um perfil mais indicado para os próximos quatro anos e que esse perfil encaixa no doutor João Aleixo em Portalegre. Não tem que ver com estar mais ou menos contente".

De acordo com André Ventura, o Chega parte para estas legislativas com a ambição de "reforçar a sul as suas vitórias e de alcançar a consolidação e eventuais vitórias no centro e no norte do país".

Sobre a escolha de Pedro Frazão, há um ano cabeça de lista por Santarém, para o círculo de Aveiro, explicou que tem como objetivo "garantir uma candidatura de luta e de equilíbrio num distrito difícil", onde "Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro serão candidatos" e que é "um forte distrito tradicional do PSD e do CDS".

Questionado sobre a saída das listas de António Pinto Pereira, o presidente do Chega disse apenas que foi uma decisão que tomou e que lhe parece "a que melhor salvaguarda os interesses do partido".

Estas são as quartas eleições legislativas a que o Chega, partido fundado em 2019, se apresenta. Nas legislativas desse ano, elegeu um deputado. Em 2022, subiu para 12 eleitos. Em 2024, tornou-se a terceira maior força parlamentar, com 50 deputados.