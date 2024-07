A polícia de Merseyside identificou as vítimas como Alice Aguiar (nove anos), Bebe King, (seis anos) e Elsie Dot Stancombe (sete anos).

"As suas famílias, que estão a ser apoiadas por agentes especializados, divulgaram fotografias e pediram que a sua privacidade fosse respeitada nesta altura", é referido pelas autoridades.

Alice Aguiar é filha de pais madeirenses, que deixaram uma mensagem em sua homenagem. “Continua a sorrir e a dançar como gostavas de fazer, nossa princesa. Como te dissemos antes, és sempre a nossa princesa e ninguém mudaria isso. Com amor do teu herói papá e da mamã".

A família de Bebe King também partilhou uma homenagem. "Não há palavras para descrever a devastação que atingiu a nossa família ao tentar lidar com a perda da nossa menina Bebe".

Além das três vítimas mortais, outros menores ficaram feridos no ataque, dois dos quais em estado grave, bem como dois adultos, que também se encontram hospitalizados em estado grave.

As crianças estariam a participar num evento numa escola de dança inspirado pela artista norte-americana Taylor Swift quando o suspeito entrou armado com uma faca e começou a atacar as crianças.

Segundo a polícia, os adultos terão sido feridos a tentar proteger "corajosamente" as crianças do ataque.