O departamento de polícia de Nova Iorque divulgou esta quinta-feira uma nova imagem que mostra claramente o rosto do homem suspeito de ter disparado e assassinado o diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, na madrugada de quarta-feira em Manhattan, refere o The Guardian.

As imagens recentemente divulgadas foram captadas pelas câmaras de segurança de um hostel no bairro de Upper West Side, em Manhattan, onde a polícia pensa que o suspeito se hospedou.

Nas imagens anteriormente divulgadas, o suspeito estava a usar uma máscara. Contudo, as imagens divulgadas no final da manhã desta quinta-feira mostram um jovem a sorrir e a mesma pessoa com um ar mais sério, com o capuz do casaco levantado.

Brian Thompson foi ontem baleado cerca das 6h45 da manhã em frente ao hotel Hilton, em Manhattan, tendo sido transferido para o hospital Mount Sinai West em estado grave.

Segundo o New York Times, os polícias acreditam que o suspeito pôs-se em fuga, seguindo para o sentido leste da Sixth Avenue. Sabe-se ainda que este estaria de cara tapada.

Thompson tinha 50 anos e levou um tiro no peito num dia em que a empresa estava a promover um dia para investidores.

A UnitedHealthcare faz parte do UnitedHealth Group, classificado em quinto lugar na Fortune 500, de acordo com a empresa. Thompson foi nomeado CEO da UnitedHealthcare em abril de 2021.