O general adiantou ainda que será criado um grupo de trabalho para desenvolver um processo de modernização da instituição, através da atualização dos recursos humanos e logísticos e anunciou a incorporação de armas de nova tecnologia, que não sejam letais.

A crise social no Chile já provocou pelo menos 24 mortos e 3.449 pessoas feridos, dos quais 1.982 foram alvo de tiros ou de objetos não identificados, segundo dados do Instituto Nacional de Direitos Humanos chileno.

Além disso, organizações internacionais como o Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apontaram diretamente a repressão praticada pela polícia uniformizada chilena como a situação mais preocupante entre as alegadas violações de direitos humanos durante os protestos.

As manifestações no Chile surgiram em protesto contra um aumento do preço dos bilhetes de metropolitano em Santiago, decisão que seria suspensa e posteriormente anulada pelo Governo liderado pelo Presidente Sebastián Piñera.

Apesar do recuo, as manifestações e os confrontos continuaram devido à degradação das condições sociais e às desigualdades no país.

Na semana passada, o Senado chileno aprovou por unanimidade um projeto de lei para aumentar gradualmente as pensões mais baixas até 50%, numa resposta aos protestos.

A iniciativa faz parte da agenda social do Presidente, anunciada após as manifestações que fazem do modelo privado de pensões chileno um dos principais alvos.