Os serviços de emergência atenderam na noite da última sexta-feira uma chamada em Tooele, no estado do Utah, onde encontraram um homem de 32 anos com um ferimento grave. “Parecia tratar-se de um ferimento de bala na cabeça", descreveu o agente Colbey Bentley, do Departamento de Polícia de Tooele.

O homem, que não foi identificado, foi levado com urgência para o hospital, nos arredores de Salt Lake City, onde morreu. “A investigação levou à prisão, na noite de sexta-feira, de um menor de 9 anos", familiar da vítima, disse Bentley à AFP. “Estamos a estudar uma possível acusação de homicídio.”

Dezenas de milhares de pessoas são mortas anualmente por armas de fogo nos Estados Unidos, país que tem mais armas do que pessoas.