O autor dos disparos contra Fico é um homem de 71 anos, natural da cidade de Levice, no sudeste do país, que foi detido pela polícia no local do ataque, segundo os meios de comunicação eslovacos.

O suspeito foi identificado pelos ‘media’ eslovacos como um escritor local. Segundo o The Guardian, a polícia eslovaca acusou o homem de tentativa de homicídio de Robert Fico. As autoridades informaram ainda que estão a monitorizar as atividades online, já que foram registados alguns comentários que aproveitaram o tiroteio de ontem para espalhar o ódio. A polícia está a avaliar essas publicações e tomará medidas caso constituam um crime, pode-ler num comunicado que apela também ao respeito e à tolerância. O conselho de segurança da Eslováquia vai reunir-se esta manhã para discutir novas ações após o tiroteio que foi descrito pelas autoridades como o "dia mais negro da história moderna do país". O estado de saúde do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, é hoje de manhã estável, mas mantém-se em estado "muito grave", após ter sido baleado no dia anterior, disseram o vice-primeiro-ministro e uma fonte hospitalar. “Esta noite, os médicos conseguiram estabilizar a condição do paciente. Infelizmente, o estado continua muito grave, porque as lesões são complicadas”, disse vice-primeiro-ministro, que é também ministro da Defesa, Robert Kalinak. Também um funcionário hospitalar disse hoje que Robert Fico, está estável, mas em estado grave. “Os médicos continuam a tratar Robert Fico na tentativa de melhorar a sua condição”, disse Robert Kalinak, aos jornalistas junto ao hospital em Banska Bystrica. Roberto Fico, de 59 anos, foi atingido no estômago por vários tiros, disparados junto da Casa da Cultura, na cidade de Handlova, localizada a cerca de 150 quilómetros a nordeste da capital.