A polícia já confirmou que um homem foi abatido e que há várias pessoas feridas, na sequência de um incidente na London Bridge esta tarde, no centro da capital britânica. As autoridades adiantam que, por precaução, estão a tratar o incidente como sendo de natureza terrorista, embora as circunstâncias do sucedido ainda não sejam claras.

As autoridades foram chamadas ao local na sequência de um esfaqueamento, informou a polícia na sua conta oficial do Twitter.

Os serviços de emergência chegaram logo de seguida. No Twitter os serviços de ambulância de Londres falam de “um grande incidente”.

A ponte está fechada e o trânsito está a ser desviado para estradas alternativas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já reagiu, também no Twitter, dizendo que está "a receber atualizações sobre o incidente" e agradecendo "à polícia e aos serviços de emergência pela resposta imediata".

Um jornalista da BBC no local relata ter ouvido tiros. O repórter estava a passar na ponte quando assistiu a uma "luta", com "vários homens a atacar um homem".

"A polícia chegou rapidamente", tendo sido disparados tiros na sequência do incidente, relata o jornalista da BBC.

Em 2017 a Ponte de Londres foi palco de um ataque quando duas pessoas foram mortas num atentado de reivindicado por apoiantes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e que prosseguiu em Borough Market, nos arredores, com mais vítimas.