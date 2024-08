O caso remete para 25 de janeiro de 2020, escreve o Jornal de Notícias, quando um agente da Polícia de Segurança Pública foi filmado a meter uma peça de roupa interior no valor de 4,99 euros no casaco. Tal ação levou o diretor nacional da PSP suspendê-lo de funções, mas o caso não ficou por aí.

O agente em causa, de 53 anos e membro do Núcleo de Informação Policial - Área Operacional do Porto, viu o seu processo disciplinar prolongar-se até setembro de 2021, terminando com um despacho do Ministério da Administração Interna que o sancionou com uma aposentação compulsiva — ou seja, o polícia foi forçado a reformar-se.