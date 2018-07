Esta foi a 11.ª vez que Netanyahu é interrogado pela polícia, em vários casos em que está envolvido, seja como testemunha ou suspeito.

“O primeiro-ministro foi interrogado hoje (terça-feira) durante várias horas na sua residência, no quadro de um inquérito conduzido pela unidade nacional de luta contra a fraude e os crimes graves e a comissão de controlo dos valores mobiliários”, adiantou a polícia, em comunicado.

No texto não se revelou a causa do interrogatório, mas a comunicação social israelita mencionou um caso de corrupção presumível implicando o operador local de telecomunicações Bezeq e o seu principal acionista, Shaul Elovitch.

No mês passado, foi interrogado como testemunha no quadro de um inquérito sobre um caso de alegada corrupção relacionada com a compra de três submarinos alemães.

Neste caso, não é considerado suspeito, mas vários dos seus colaboradores já foram interrogados várias vezes.

Um outro caso, a sua esposa Sara Netanyahu está s ser investigada, desde 21 de junho, por presumível “fraude” e “abuso de confiança”, por ter pago com dinheiro público refeições no valor de cem mil dólares (85 mil euros).

A polícia recomendou em fevereiro a acusação do primeiro-ministro em dois inquéritos: um relativo a prendas que teria recebido indevidamente de personalidades abastadas; outro, a um acordo secreto que ele teria tentado realizar com o dono de um jornal popular para passar a ter uma cobertura favorável.

O procurador-geral deve revelar as suas decisões nos próximos meses e reanimar as especulações sobre o futuro de Netanyahu.