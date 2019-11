A mesma fonte disse que o assalto “foi detetado hoje de manhã”, no momento de abrir o centro de saúde do concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e não soube especificar se o crime foi cometido na noite de segunda-feira ou na madrugada de hoje.

“Chamou-se a Polícia Judiciária [PJ] para averiguação”, afirmou fonte da ARS-N, também sem especificar se do local foi retirado dinheiro, equipamentos ou medicamentos.

“A PJ está a investigar”, acrescentou.