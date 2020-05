A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, informou hoje que a criança que estava desaparecida em Peniche foi encontrada morta.

O pai e a madrasta são os dois detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de envolvimento na morte da criança, disse hoje fonte policial à lusa.

Numa nota enviada à comunicação social na manhã deste domingo, a Polícia Judiciária explicou que "através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, esclareceu na manhã de hoje, as circunstâncias do desaparecimento de uma criança ocorrida na região de Peniche".

Segundo a PJ, as autoridades encontraram o corpo da criança já sem vida."Foram detidas duas pessoas suspeitas no envolvimento na morte da criança", adiantou ainda aquela fonte.

"Para o desenvolvimento da investigação foi essencial a estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana e com a Proteção Civil Distrital, tendo sido localizado o corpo da vítima já sem vida."

A criança, de 9 anos, estava desaparecida desde a manhã de quinta-feira. As buscas foram feitas pelo Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina.

A Polícia Judiciária, que já estava a investigar o caso, disse antes que em 2018 a criança tinha desaparecido de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.

Pelas 16:00 de hoje serão prestados esclarecimentos adicionais no Departamento de Investigação Criminal de Leiria.