"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Policia Judiciaria, com a colaboração da PSP de Almada, deteve um homem, de 23 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de roubo agravado e detenção de arma proibida, sendo vitima um menor de 14 anos", lê-se em comunicado enviado por esta força policial.

O crime terá ocorrido a 17 de março, explica a PJ, "quando a vitima se deslocava apeada na via publica em direção à sua residência, tendo sido abordada pelo suspeito, que exibindo uma arma de fogo, se apropriou do telemóvel, fugindo de seguida".

O suspeito, que "tem antecedentes por crimes de idêntica natureza", já foi presente a interrogatório e foram-lhe aplicadas como medidas de coação "apresentações diárias e proibição de contactos".