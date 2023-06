"Esta operação decorre no âmbito de mais de três dezenas de mandados de busca, detenção e apreensão, e as diligências irão desenrolar-se ao longo do dia", tendo já sido detidas quatro pessoas, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), sem adiantar pormenores.

Em comunicado, a AMN indicou que a "megaoperação" de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves está a ser realizada pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima e decorre "a nível nacional".

"Nesta operação, onde está incluída ainda a exploração laboral humana, estão empenhados no terreno 161 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 22 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), inspetores da Autoridade Tributária e cerca de uma centena de operacionais da PSP", referiu a Autoridade Marítima.

No âmbito da análise operacional, a operação conta também com a colaboração do Serviço de Informação e Segurança (SIS).

Até ao momento, "o SEF identificou 243 imigrantes, tendo notificado nove cidadãos estrangeiros para comparência no SEF, a fim de esclarecer a sua situação em território nacional", adiantou a AMN.

A agência Lusa tentou contactar, sem sucesso, a AMN para obter esclarecimentos adicionais sobre esta operação.

Esta manhã, fonte do SEF disse que uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos liderada pela Polícia Marítima decorria desde as 8h na zona do Samouco, em Alcochete, distrito de Setúbal. A fonte do SEF adiantou à Lusa, na altura, que na operação estavam 20 elementos do serviço.