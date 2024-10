“Durante uma ação de patrulhamento, os elementos da Polícia Marítima detetaram, pelas 08:30, uma embarcação à deriva ao largo da ilha de Lesbos, com 18 pessoas a bordo, das quais seis crianças e 12 adultos, incluindo uma grávida, que apresentavam sinais de desidratação e fadiga”, lê-se num comunicado enviada hoje à comunicação social.

A Polícia Marítima portuguesa indicou que “resgatou e transportou os migrantes para o porto de Petra, onde aguardavam as autoridades gregas e uma equipa da agência europeia Frontex”.

Aquele força encontra-se integrada na Joint Operation Greece, sob égide da agência europeia Frontex em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia,

Dados revelados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) há cerca de um ano, apontavam o Mediterrâneo Central – entre o norte de África e Itália – como sendo atualmente a rota migratória mais perigosa do mundo, com mais 20 mil mortes contabilizadas pela OIM desde 2014.