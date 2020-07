A África do Sul é o quinto país com mais casos de covid-19 no mundo, ultrapassando as 408 mil infeções e seis mil mortes desde o início da pandemia.

No final de março, as autoridades sul-africanas impuseram rigorosas medidas de contenção, tendo estas sido aliviadas de forma gradual para evitar o colapso da economia daquela que é a principal potência industrial do continente.

Antes da pandemia, a economia sul¬-africana apresentava-se com algumas dificuldades, com um baixo crescimento, uma deterioração das finanças públicas e uma taxa de desemprego próxima dos 30%, que deve aumentar nos próximos meses.

O banco central da África do Sul estima que o produto interno bruto (PIB) daquela que é a principal potência industrial africana contraia 7,3% este ano, devido à pandemia.

Em África, há 16.697 mortos confirmados em mais de 787 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.