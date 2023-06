A Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana informou em comunicado que deteve dois indivíduos, uma mulher e um homem, após terem apedrejado elementos das duas forças policiais, na zona de Salamansa, em São Vicente, no âmbito de cumprimento de quatro mandados de buscas domiciliárias, em 16 de junho.

Estes dois suspeitos foram apresentados ao Ministério Público e ficaram a aguardar o julgamento em processo especial sumário.

Segundo a mesma fonte policial, o apedrejamento foi promovido por um grupo de residentes, e ocorreu quando as forças policiais estavam a abandonar a zona onde foram realizadas as buscas.

Durante a operação, foram apreendidos produtos estupefacientes, alegadamente cocaína e canábis. A PJ e a PN detiveram ainda três indivíduos. Após serem apresentados ao Ministério Público, foi-lhes aplicada como medida de coação, a apresentação periódica às autoridades.

A criminalidade e sentimento de insegurança têm afetado o país nas últimas semanas, sobretudo na Praia e no Mindelo, ilha de São Vicente, as duas maiores cidades do arquipélago, além de assaltos constantes a pessoas e estabelecimentos comerciais.

Desde sexta-feira que está vigor, e durante um mês, mais uma campanha de entrega voluntária de armas e munições, quase 10 anos depois de iniciativa semelhante, enquadrada na nova lei de armas, que entrou em vigor um dia antes, que vai permitir o reforço da regulação, do controlo e da punição.