“Para além dos apoios financeiros, os refeitórios de duas das residências de estudantes do IPCB disponibilizam um serviço de fornecimento individual de refeições em regime de ‘take away’ e o Gabinete de Apoio Psicológico do IPCB disponibiliza aos estudantes um serviço de apoio psicológico em crise via ‘e-mail’, chamada ou SMS”, explica, em comunicado, o Politécnico de Castelo Branco.

Este conjunto de apoios aos estudantes tem como objetivo garantir que todos possuam condições para prosseguir os seus estudos superiores, num período difícil devido aos efeitos da situação epidemiológica da covid-19.

A instituição de ensino superior público de Castelo Branco decidiu ainda que os estudantes não bolseiros alojados que regressaram às suas residências “pagarão, no mês de abril e nos meses seguintes, caso se prolongue a suspensão das atividades e aulas presenciais, o valor da tarifa de estudante bolseiro alojado”.

Foi ainda decidido, em reunião de diretores das escolas do IPCB, a possibilidade de facultar aos estudantes o empréstimo de equipamento informático dos estabelecimentos de ensino mediante a respetiva formalização.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.

Em Portugal registaram-se 209 mortes associadas à covid-19 e 9.034 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal iniciou às 00:00 de hoje a renovação do estado de emergência devido à pandemia de covid-19 por mais 15 dias, até 17 de abril, abrangendo o período da Páscoa.