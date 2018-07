O escritor Valter Hugo Mãe vai ler um texto que escreveu para João Semedo, enquanto o ator António Capelo lerá um poema que a poetisa Ana Luísa Amaral escreveu na terça-feira para o antigo líder do BE.

Assim, as intervenções políticas nesta sessão evocativa a João Semedo estarão a cargo da coordenadora do BE, Catarina Martins, do antigo líder bloquista Francisco Louçã, dos deputados José Manuel Pureza e José Soeiro e da antiga eurodeputada Alda de Sousa.

Em antecipação à agência Lusa, fonte oficial do BE adiantou que a homenagem ao ex-coordenador bloquista está marcada para as 21:00 de quinta-feira e, apesar dos nomes já conhecidos, o programa final não está ainda fechado.

A música do brasileiro Chico Buarque será ouvida pela interpretação de Sérgio Guri.

O antigo coordenador do BE e médico João Semedo morreu na terça-feira, aos 67 anos, depois de anos de uma batalha contra o cancro.

O ex-coordenador do BE e médico teve uma vida marcada pela política e participação cívica, tendo as duas últimas lutas sido a despenalização da eutanásia e a defesa do Serviço Nacional de Saúde.

Depois de 30 anos de militância no PCP, João Semedo aderiu oficialmente ao BE em 04 de abril de 2007, apesar da aproximação ao partido ter acontecido três anos antes, quando integrou, enquanto independente, as listas do partido às eleições europeias de 2004, a convite de um dos fundadores bloquistas Miguel Portas.

Após a saída de Francisco Louçã de líder do partido, entre 2012 e 2014, João Semedo assumiu a coordenação, em conjunto com Catarina Martins, numa solução de liderança bicéfala que os bloquistas viriam a abandonar.

A batalha de João Semedo contra o cancro começou em 2015, quando renunciou ao mandato de deputado da Assembleia da República que exercia desde 2006.

Para lá de décadas de intervenção política, a atividade cívica de João Semedo foi multifacetada e incluiu, entre muitas outras, a participação nas campanhas de alfabetização pós-25 de Abril, a intervenção na Cooperativa Árvore, na direção do FITEI, na Universidade Popular e na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte.