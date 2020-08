Questionado por um repórter do jornal O Globo sobre cheques de Fabrício Queiroz – um ex-assessor investigado por desvio de dinheiro público juntamente com o filho mais velho do Presidente brasileiro -, que foram depositados na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro sem nenhuma explicação, Jair Bolsonaro respondeu com uma ameaça.

“Vontade que tenho é encher sua boca de porrada”, disse o Presidente brasileiro ao repórter d’O Globo, que lhe perguntou sobre os depósitos em cheque feitos por Queiroz na conta da primeira-dama durante uma visita de Bolsonaro à catedral de Brasília.

Em resposta a esta ameaça, internautas, incluindo dezenas de figuras públicas, começaram uma campanha que está hoje entre os assuntos com mais menções na rede social Twitter, que exorta o Presidente brasileiro a responder à pergunta que motivou a ameaça.

“Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz?”, questionou o cantor Caetano Veloso em sua conta no Twitter.

“Bolsonaro e seus delírios de ditador falando em dar porrada em repórter por ter perguntado dos cheques de Queiroz para Michelle. Temos um valentão da oitava série no Palácio do Planalto. Por que não responde a pergunta?”, perguntou, na sua conta também no Twitter, Marcello Freixo, um dos principais responsáveis do Partido Socialismo Liberdade (Psol), que faz oposição ao Governo.

Também o senador da oposição Randolfe Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade, perguntou: “Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”.