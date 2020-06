Esta será a nona reunião técnica realizada no Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, em Lisboa, por iniciativa do primeiro-ministro, para partilha de informação, em que participam também o presidente da Assembleia da República e líderes de confederações patronais e centrais sindicais e ainda, por videoconferência, os conselheiros de Estado.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, reuniu-se com os presidentes dos municípios de Lisboa, Sintra, Amadora, Loures e Odivelas e anunciou medidas específicas para esta área metropolitana, entre as quais a reposição da proibição de ajuntamentos de mais de dez pessoas, encerramento do comércio às 20:00 e limites à venda bebidas alcoólicas e proibição do seu consumo em espaço público.

A última destas reuniões técnicas realizou-se há duas semanas, no dia 08 de junho, e no final o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que, a nível nacional, havia sinais de que as duas primeiras fases de desconfinamento não provocaram um agravamento do surto epidémico, mas sim “uma estabilização da descida, lenta” dos casos de covid-19.

Quanto ao aumento dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo Presidente da República, nessa reunião foi feita “uma análise muito cuidadosa daquilo se passa” e que parecia haver “uma subida retardada no tempo em relação a outras regiões”.