“Um grupo de estrangeiros agressivos atacou vários guardas de fronteira em patrulha”, declarou a Guarda de Fronteiras da Polónia numa mensagem publicada nas redes sociais.

Os migrantes, que danificaram um veículo oficial, atiraram pedras e paus contra os agentes, mas o incidente terminou sem vítimas ou feridos.

“Nenhum dos agentes fronteiriços ficou ferido”, sublinha o texto.

A Guarda de Fronteiras afirmou que 34 migrantes procedentes da Bielorrússia tentaram entrar no país nas últimas 24 horas, havendo ainda um cidadão georgiano que foi detido por transportar quatro cidadãos sírios “cuja intenção era chegar à Alemanha”.

Desde 2021, a Polónia e os Estados Bálticos acusam a Bielorrússia de utilizar a migração como forma de pressão em retaliação às sanções da União Europeia (UE) emitidas após as contestadas eleições em que o Presidente Alexander Lukashenko obteve um quinto mandato.

Em julho de 2022, a Polónia concluiu a construção de uma vedação de cinco metros de altura e de 186 quilómetros de comprimento.

Apesar disso, bem como da presença contínua de agentes polacos na zona, as tentativas de travessia continuam.

As autoridades polacas receiam que a situação se agrave com a presença de mercenários do grupo russo Wagner nas imediações, uma questão que foi classificada como uma “grave ameaça” à segurança das fronteiras.