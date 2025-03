A Polónia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia vão abandonar a convenção internacional que proíbe as minas militares terrestres, alegando a necessidade de reforçar as defesas no quadro da invasão russa da Ucrânia.

A posição foi tornada pública hoje, após uma reunião entre os ministros da Defesa da Polónia e de três estados bálticos. A Lituânia, a Letónia, a Estónia e a Polónia, países que fazem fronteira com a Rússia, consideram que desde a ratificação da Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal (Convenção de Otava), a situação de segurança na região agravou-se. “Com esta decisão, estamos a enviar uma mensagem clara: os nossos países estão prontos e podem utilizar todas as medidas necessárias para defender os nossos territórios e a nossa liberdade”, afirmaram os ministros da defesa numa declaração conjunta. Os ministros referem que face ao ambiente de instabilidade, marcado pela agressão da Rússia e pela ameaça permanente para a “comunidade euro-atlântica”, é essencial avaliar todas as medidas destinadas a reforçar todas as capacidades de dissuasão e de defesa, Apesar da decisão, os quatro países afirmaram estar comprometidos com o direito humanitário internacional, incluindo a proteção dos civis durante os conflitos armados. Na semana passada, o Ministro da Defesa lituano afirmou, em Varsóvia, que a Finlândia, que também faz fronteira com a Rússia, pode também decidir retirar-se da Convenção de Otava.