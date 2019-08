Mike Pompeo disse que ele e o chefe da equipa negocial, Stephen Biegun, esperavam encontrar-se com um responsável norte-coreano em Banguecoque no âmbito do fórum anual da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O encontro ainda não foi agendado e o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano não é aguardado na reunião de três dias que decorre na capital tailandesa, pelo que Pompeo admite que não se realize qualquer encontro.

“Estamos prontos a prosseguir as conversações diplomáticas com os norte-coreanos”, disse Pompeo em declarações ao media durante uma conferência de imprensa conjunta com o homólogo tailandês.

“Lamento, parece que não terei essa oportunidade enquanto permaneço em Banguecoque, mas estamos prontos a prosseguir”, acrescentou.