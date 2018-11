Em comunicado, a IP fez saber que lançou um concurso público para a realização da “inspeção subaquática às zonas de betão imersas dos maciços de fundação dos dois pilares principais da ponte”, designadamente os pilares 3 e 4 da Ponte 25 de Abril.

Esta inspeção “tem caráter preventivo e decorrerá no segundo trimestre de 2019, no período do ano em que as condições climatéricas, do estado das marés e força da corrente do rio é mais favorável à execução do trabalho”, avançou a IP em comunicado.

Os trabalhos preveem a inspeção subaquática, visual e tátil, documentada com fotografia, vídeo e esquema elucidativo das anomalias para verificação do estado de conservação das superfícies submersas dos maciços de fundação dos pilares 3 e 4 ou em contacto com o leito da linha de água, a realização de levantamento batimétrico e a análise comparativa da situação anterior com a atual, de modo a aferir a evolução das anomalias e as alterações da configuração do leito da linha de água.