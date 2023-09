"A partir deste domingo, 1 de outubro, entre as 20 e as 06 horas, todos os veículos motorizados podem atravessar a estrutura que liga as margens do Porto e Vila Nova de Gaia", pode ler-se num comunicado enviado às redações pelas duas autarquias.

De acordo com o texto, "o tabuleiro inferior da Ponte Luís I vai, agora, permitir o trânsito automóvel durante a noite", depois de estar aberto apenas para peões, velocípedes, transporte público e veículos de emergência médica desde a reabertura após obras de reabilitação, em abril.

"A decisão inicial de restringir a circulação viária visou a promoção da segurança rodoviária face às características e dimensão do tabuleiro inferior da ponte relativamente ao elevado fluxo pedonal que ali se verifica, com uma tendência crescente de utilização", argumentam as autarquias lideradas por Rui Moreira (independente, Porto) e Eduardo Vítor Rodrigues (PS, Gaia).

Segundo as autarquias, que dizem que têm monitorizado a circulação "através da recolha de dados de tráfego e solicitações de munícipes", "a procura pedonal após as 20 horas é compatível com a dimensão do espaço afeto ao peão e à potencial procura dos restantes modos de transporte".

"Sendo o período entre as 20 e as 06 horas coincidente com a redução da oferta de transporte público, potenciando o cumprimento do restante horário, a circulação motorizada na ponte será permitida de forma a facilitar a acessibilidade local e operações logísticas, sem ter um impacto significativo na utilização pedonal e ciclável, bem como na circulação do transporte público", consideram as câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia.

Os municípios asseguram ainda que vão continuar a monitorizar "permanentemente" a circulação no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, cujo tabuleiro superior está afeto ao Metro do Porto e à circulação pedonal.

No dia 31 de julho, a Câmara de Gaia aprovou, por unanimidade, a abertura, no período noturno, do tabuleiro inferior da Ponte Luís I ao trânsito geral, reiterando que a aposta deve ser no transporte público no período diurno de circulação.

Aquando da ida a votação deste tema na Câmara de Gaia, a Câmara do Porto tinha referido, em resposta à Lusa, que a abertura estava "a ser ponderada" pelo executivo municipal.

Os documentos técnicos que suportaram a decisão indicavam que "foram levadas em consideração contagens (no tabuleiro inferior, ambos os sentidos, de: veículos (autorizados e não autorizados), velocípedes e peões) realizadas pela Câmara Municipal do Porto [...], nas quais se verifica uma considerável redução do tráfego pedonal a partir das 20:00".

No dia 14 de abril, a ponte Luís I reabriu ao trânsito após obras de reabilitação de 4,2 milhões de euros, mas apenas para peões, velocípedes, transporte público (incluindo táxis mas excuindo TVDE) e veículos de emergência médica, causando surpresa na população presente à data da reabertura.