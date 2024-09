O número de estrangeiros a viver em Portugal aumentou 33,6% em 2023,o que significa que, atualmente, o país abriga mais de um milhão de imigrantes, cerca de um décimo da população total portuguesa, segundo um relatório publicado esta terça-feira.

Até ao fim do ano passado, o país contabilizava 1.045 milhões de estrangeiros a viver legalmente no território português, enquanto que em 2022 eram 782.000, indica a Agência para a Integração, Migração e Asilo (AIMA).

“A nacionalidade brasileira permanece como a principal comunidade estrangeira”, contando com 368.500 cidadãos brasileiros a viver no país, que representam 35,3% do total de imigrantes, revelou a agência criada no ano passado após a dissolução do Serviço de Fronteiras e Estrangeiros (SEF).

Angola e Cabo Verde aparecem na segunda e terceira posições, com 55.600 e 48.900 cidadãos, respetivamente.

Entre os europeus, seguem-se os britânicos (47.400), os italianos (36.200) e os franceses (27.500).

A Índia, com 44.000 cidadãos em Portugal, e o Nepal, com 30.000, também fazem parte dos dez primeiros países com mais imigrantes em Portugal.

Em junho, o Governo revogou uma lei, em vigor desde 2018, que permitia que os imigrantes solicitassem a regularização da sua situação no país se trabalhassem há, pelo menos, um ano e descontassem para a segurança social, mesmo se tivessem entrado ilegalmente no território português.

Portugal conta, atualmente, com 400.000 processos de regularização estagnados, que foram apresentados antes desta alteração.