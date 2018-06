Lamentando não ter sido ouvido nesta medida da CGD que “penaliza gravemente as populações”, o presidente da junta questionou ainda a razão do banco público em não encerrar a agência de Paião, no concelho vizinho da Figueira da Foz, “onde residem três mil pessoas”, com a qual “Louriçal não tem nenhuma ligação”.

“Recusamos este fecho”, declarou José Manuel Marques, considerando que contribui para “mais despovoamento no Interior, falta de serviços de proximidade e a morte da economia local”, com a consequente “emigração”.

No edifício onde está instalada a agência foi colocada uma faixa preta na qual se lê: “O Louriçal e todo o concelho de Pombal estão contra o encerramento do balcão da CGD”.

Num comunicado emitido nesse dia, a junta fez saber que a proposta da CGD ao executivo “previa a instalação de uma caixa multibanco na sede da junta, sendo que esta teria de assumir todos os encargos e riscos provenientes da existência da mesma, e a disponibilização de um funcionário da CGD (também nas instalações da Junta), um ou dois dias, na fase inicial, apenas a informar os clientes do processo de transferência do balcão do Louriçal para o do Paião”.

“A proposta apresentada pela CGD, além de representar um abandono do território e dos seus clientes, transferia para a junta de freguesia um conjunto de riscos e encargos que são da responsabilidade dessa entidade bancária, pelo que foi rejeitada”, acrescenta o comunicado.

No início deste mês, o Município de Pombal, liderado pelo social-democrata Diogo Mateus, anunciou que a câmara iria retirar o dinheiro na CGD, onde tem um saldo médio de 7,1 milhões de euros, caso o banco não revertesse a decisão de encerrar a agência do Louriçal.

Hoje, Diogo Mateus, que esteve igualmente na concentração, considerou que “na véspera do encerramento anunciado” do balcão, previsto para sexta-feira, “faz todo o sentido que as pessoas não baixem os braços e manifestem a indignação, preocupação e inconformismo e que demonstrem a quem de direito que, não só não conhecem as razões para este encerramento, como consideram que é uma injustiça pela dimensão que tem o balcão, o segundo depois da sede do concelho”.

“Pombal é um território de 70 mil habitantes, com mais de 2.500 empresas, milhares de emigrantes com milhões em depósitos na CGD desde há dezenas de anos, sendo ignorada essa relação com a comunidade e nem sequer são ouvidas as entidades locais, sobretudo junta e câmara”, destacou.

O presidente do Município salientou ainda que há uma atuação da parte da CGD cuja “fundamentação é desconhecida”, sublinhando a ausência de “justificação” para a medida, “a impossibilidade de reunião que ninguém explica e silêncio do Governo que é preocupante”.

Segundo informações recolhidas pela Lusa nas últimas semanas, entre as agências da CGD que irão fechar estão, entre outras, Darque (Viana do Castelo), Grijó e Arcozelo (Gaia), Pedras Salgadas (Vila Pouca de Aguiar), Prior Velho (Loures), Alhandra (Vila Franca de Xira), Abraveses e Rua Formosa (Viseu), Louriçal (Pombal), Avanca (Estarreja), Desterro (Lamego), Carregado (Alenquer), Colos (Odemira), Alves Roçadas (Vila Real), Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis), Perafita (Matosinhos), Arazede (Montemor-o-Velho) e Coimbra.

A CGD tinha 587 agências em Portugal no fim de 2017 e quer chegar ao final deste ano com cerca de 517.