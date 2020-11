Como surgiu o burro como símbolo do Partido Democrata?

A história remonta a 1828 e à campanha eleitoral do democrata Andrew Jackson.

À data, o candidato foi apelidado de asno, ou burro, pelos seus oponentes. No entanto, Jackson, em vez de rejeitar o insulto, acolheu-o de bom grado, fez do animal símbolo da sua campanha e acabou mesmo por vencer a eleição nesse ano.

Não obstante, a ajuda de Thomas Nast foi fundamental para a popularização do símbolo. Nascido em 1840, foi um dos primeiros cartoonistas e caricaturistas políticos do seu tempo – e fica também célebre pela invenção da figura do Pai Natal como o conhecemos, sendo o primeiro a representá-lo gordo e com longas barbas brancas). Thomas Nast acabaria por ficar conhecido pelos seus feitos no jornal nova-iorquino Harper’s Weekly e deu uma outra cor ao burro democrata de Jackson.

E porque se associa o partido republicano a um elefante?

A imagem do elefante era já identificada como republicana na Guerra Civil Americana (1861-1865). Na altura, seria usada pelos membros do membro do partido e significaria a arte de lutar com experiência e bravamente.

Ainda assim, foi também pela obra de Thomas Nast que a mesma se difundiu.

Em 1874, um clima de rumores acerca de uma possível candidatura de Ulysses Grant (Presidente em funções) a um terceiro mandato, acabou por inspirar Nast a desenhar o cartoon que realmente popularizaria o Elefante enquanto símbolo do Partido Republicano: o “Third Term Panic” (ou “Medo do Terceiro Período”). No mesmo, é possível ver uma fuga de animais do zoo, e um elefante marcado com “Votem no Partido Republicano”.