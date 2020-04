Edex

O que é?

A Edex é um a plataforma online global sem fins lucrativos fundada pela Universidade de Harvard e o MIT, que está a “transformar a educação tradicional”, por não impor “barreiras” de custo, localização ao acesso à educação e à aprendizagem.

A Edex conta com mais de 2000 cursos online e mais de 120 parceiros institucionais de todo o mundo, estando entre eles as universidades de Berkley e de Boston, assim como as empresas Microsoft, IBM (International Business Machines Corporation) ou a Amazon.

Os cursos destinam-se a todos aqueles que possuam uma “mente curiosa” acerca dos mais variados temas, que podem ir desde a “ciência computacional até à liderança e comunicação”. Ou seja, independentemente do grau de aprendizagem — ainda a estudar ou já no mercado de trabalho —, qualquer pessoa pode ter acesso aos cursos e aprender ao seu ritmo.

É importante referir que embora exista uma grande diversidade de cursos gratuitos, nem todos o são.

Os conteúdos estão disponíveis em inglês ou espanhol.

Como funciona?

O registo pode ser feito aqui. Depois, só é necessário escolher um curso dentro das mais 30 áreas que se abordam.

Que cursos tem?

A lista de cursos é vasta e variada, podendo ser acedida aqui. Lá irá encontrar cursos de Marketing, que ensinam a analisar a concorrência assim como a segmentar o mercado; cursos de Gestão de Risco, que explicam como anteceder problemas que possam colocar em causa o desenvolvimento de um projeto; cursos de Design Digital ou até cursos de psicologia que explicam a ciência da felicidade.

É de relembrar que nestas formações a obtenção de um certificado pela conclusão é optativa, mas caso deseje obter um, tem de pagar.

Coursera

O que é?

A Coursera é uma plataforma que conta com mais de 3.900 cursos e especializações, assim como mais de 20 cursos universitários e mais de 13 certificados profissionais — dado que este últimos dois implicam certificado ou diploma, obrigatoriamente, têm uma duração mais longa e pagam-se.

Foi fundada em 2012 por dois professores de ciência computacional da Universidade de Stanford, Califórnia, e hoje colabora com mais de 190 universidades e empresas, estando entre elas as universidades de Nova Iorque, Yale ou Johns Hopkins, e empresas como a Google, a PWC ou a Intel.

A comunidade da Coursera conta com mais de 45 milhões de membros a nível mundial e destina-se a qualquer pessoa, independentemente do seu grau de aprendizagem.

Como funciona?

O registo é gratuito e pode ser feito através da conta do Google ou do Facebook.

Com base no registo — que implica preencher três campos (Experiência laboral, Educação e Objetivos de Carreira ) — e na informação do mesmo, serão feitas recomendações que vão ao encontro do perfil do utilizador, porém, estas não impedem de explorar todos os cursos disponíveis na plataforma.

Que cursos tem?

Desde as ciências sociais até à tecnologia de informação, passando ainda pela matemática e a lógica, a plataforma apresenta diversas áreas de estudo. Dentro destas áreas há uma variedade de cursos gratuitos, que podem ir desde “Os fundamentos Morais da Política” e da “Introdução ao Direito e políticas ambientais”, até a cursos como “Estratégia Avançada de Negócio”ou “Transformação Digital”.

Os métodos de aprendizagem incluem vídeos, textos e quizes.

É de relembrar que nestes cursos a obtenção de um certificado pela sua conclusão é optativa, mas caso se deseje obter um, tem de se pagar.

Alison

O que é?

A Alison uma plataforma de aprendizagem que acredita na “educação gratuita” e destina-se a todos que queriam estudar ou aprender, independentemente do grau de aprendizagem.

Foi fundada em 2007, em Galway, e hoje conta com 14 milhões de utilizadores de 195 países. A plataforma dispõe de mais de 100 cursos, agrupados nos seguintes grupos: “Cursos com Certificado”, “Cursos de Diploma” e “Caminhos de Aprendizagem”. Todos são gratuitos, menos a obtenção do certificado ou do diploma. Ou seja, pode concluir-se o curso e não se optar por pagar por um certificado ou diploma de conclusão.

Os conteúdos estão disponíveis em inglês, espanhol, italiano, francês e português do brasil.

Como funciona?

O registo é gratuito e pode ser feito com uma conta do Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn ou Yahoo.

Assim que o registo estiver feito, só se tem de se atualizar o perfil, escolher um curso e fazer a inscrição no mesmo.

Que cursos tem?

A Alyson detém mais de 15 áreas de estudo. Cada área, como por exemplo “Marketing” ou “Humanidades” representa uma categoria. Dentro dessa categoria estão subcategorias, ou seja, nas áreas do “Marketing” e das “Humanidades” estão subcategorias como “Redes Sociais” ou “Economia”, respetivamente. E dentro destas é que se encontram os cursos propriamente ditos, como por exemplo, “Estratégia de Redes Sociais para pequenos negócios” ou “Inflação nas Economias Modernas” .

São várias as subcategorias disponíveis, podendo ir desde “Recursos Humanos” e “Marketing Digital” até “Nutrição” e “Fotografia”. Para consultar a lista de áreas de estudo completa, basta clicar aqui.

Future Learn

O que é?

Future Learn trata-se de uma plataforma de aprendizagem que detém cursos de universidades e instituições culturais de todo o mundo. Foi criada em 2013 com o objetivo de “transformar o acesso à educação” e hoje conta com “milhões” de utilizadores.

Os cursos são acessíveis em qualquer formato (smartphone, na tablet ou computador) e costumam durar entre seis a dez semanas. Porém, há uns cuja duração é mais curta, podendo ser concluídos entre duas a três semanas.

Entre os demais parceiros da plataforma, destacam-se: universidades, como a King’s College e a John Hopkins; organizações, como a Amnistia Internacional ou a UNESCO; e centros especializados em diversas áreas.

Como funciona?

O registo é gratuito e pode ser feito através de uma conta do Google ou do Facebook. Depois só é necessário escolher o curso — que tanto pode ser gratuito, como pago.

Quem escolhe o modo gratuito tem acesso ao curso e ao seu tempo de duração, assim como a mais 14 dias de utilização, independentemente de quando foi feito o registo na plataforma. Porém não poderá fazer testes nem receber um certificado.

Os métodos de aprendizagem baseiam-se em vídeos, áudios, artigos e quizes, havendo ainda espaço para a instituição de uma discussão entre todos os alunos do curso sobre uma determinada temática da matéria.

Para além disto, cada curso detém um fórum, onde todos os alunos podem colocar questões uns aos outros.

Que cursos tem?

A Future Learn dispõe de 14 áreas de estudo, estando entre elas: “Política e Sociedade”, “Negócios e Gestão” ou “Psicologia e Saúde Mental”.

Dentro destas áreas encontram-se disponíveis 235 cursos. Perante a lista disponível, é possível entrar em cursos, como: “Introdução à IA (Inteligência Artificial) criativa”, “A ciência da Energia Nuclear”, “Migração e Cidades” ou “Direitos humanos e Direito Internacional Criminal: Uma introdução”. Para consultar todos os cursos disponíveis, clique aqui.

Open Culture

O que é?

A Open Culture é uma comunidade que agrega diversos conteúdos educacionais e culturais. A sua página inicial quase se assemelha a um feed de uma rede social, onde são partilhados vídeos, imagens e, por vezes, publicações de Instagram. Estas partilhas, por sua vez, são sempre acompanhados por um texto informativo.

A plataforma tem como objetivo “centralizar” os diversos conteúdos culturais e educativos de “alta qualidade” que se encontram espalhadas pela internet, para que todos os possam consultar, quando e onde quiserem. E o que é que se entende por conteúdos de “alta qualidade”? Filmes , livros áudio, Ebooks e, claro, cursos. Todos disponibilizados gratuitamente.

Como funciona?

Não é necessário fazer qualquer registo.

Basta aceder ao catálogo dos cursos, escolher um e clicar em “online video”. Depois, é-se redirecionado para uma página de YouTube, onde se encontram em vídeo todas as aulas do curso; ou para uma página do iTunes, com o respetivo podcast.

Estão também disponíveis vários cursos de longa duração (Massive Open Online Courses, MOOC). Ao se carregar no link de uma dessas formações, o utilizador é direcionado para uma plataforma de aprendizagem, como a Edex ou a Cousera, para o poder realizar.

Que cursos tem?

A plataforma detém mais de 1500 cursos de universidades, como a UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), o MIT ou Harvard.

No catálogo, que se pode consultar aqui, pode verificar-se que os cursos estão organizados por diversas áreas de estudo, como: a “Arte e História de Arte” , “Ciência dos Dados”, “Estudo dos Media” ou “Ciência Política, Relações Internacionais e Direito”.

Dentro das áreas de estudo encontram-se os cursos, que tanto podem ser “Economia Política Internacional”, “Marketing num Mundo Digital” ou “Media, Educação e o Mercado”.

Cursos Breves @IPCB

O que é?

Cursos Breves @IPBC trata-se de uma plataforma de aprendizagem criada pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, para responder às consequências da Covid-19, que agrega um conjunto de cursos de curta duração. Os cursos são gratuitos e destinam-se a todas as pessoas, não sendo necessário qualquer requisito prévio.

Como funciona?

O registo é gratuito e é feito na plataforma moodle da instituição. Para se aceder à mesma, basta ir à página dos Cursos Breves @IPCB , escolher o curso que se quer e clicar em “Inscrição no curso”. Não estando ainda registado, o utilizador é logo redirecionado para a o moodle, onde, caso não seja membro do politécnico de Castelo Branco, terá de criar uma conta.

Após a conta no moodle estar criada e o registo na plataforma de aprendizagem concluído, só se tem de escolher o curso que se deseja fazer.

Que cursos tem?

Contrariamente às restantes plataformas mencionadas, esta não detém áreas de estudo. Os cursos são logo apresentados na página inicial. “Empreendedorismo: da Ideia ao Negócio” , “Avaliação de Riscos Profissionais” ou “Design Thinking” são alguns das propostas disponíveis. Para ver a lista total de cursos, basta clicar aqui.