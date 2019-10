Para Paulo Portas, os deputados do CDS-PP “somam e sem eles não há uma maioria para mudar”, de centro direita.

“Não queiram acordar na segunda-feira com deputados a mais na esquerda, deputados a mais radicais e deputados a menos no CDS”, referiu, pedindo trabalho aos militantes a convencer eleitores até ao dia das eleições.

Recordou ainda as eleições legislativas de 2015, em que a coligação PSD/CDS-PP ganhou as eleições, mas não teve uma maioria parlamentar.

"Não contou quem ganhou, contou quem somou deputados no parlamento. Os deputados do CDS somam e sem eles não há uma maioria para mudar", insistiu.

Assunção Cristas fez também um último apelo, aos eleitores, para que “não dispersem votos”, e descreveu o apoio ao CDS-PP como um voto “fiável e muito seguro”.

“Não vão ao engano”, disse ainda Cristas, recordando aqueles que, nas eleições de há quatro anos, poderiam querer penalizar, “mas pouco” a coligação, que depois ficou aquém da maioria necessária para governar.

O dia de campanha eleitoral do CDS-PP foi encurtado hoje, devido à morte do fundador do CDS Diogo Freitas do Amaral, na quinta-feira, aos 78 anos, tendo sido cancelada a arruada na Baixa de Lisboa e uma festa-comício, ao fim da tarde, em frente à sede do partido, também na capital.