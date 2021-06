O concelho de Portimão, em Faro, apresenta hoje um risco máximo de incêndio e mais de 50 em nove distritos estão com um risco muito elevado, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bombeiros combatem o incêndio em Budens, Vila do Bispo 20 junho 2020. O incêndio que ontem começou em Aljezur alastrou-se para os concelhos de Vila do Bispo e Lagos. LUÍS FORRA/ LUSA 24