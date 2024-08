A Câmara de Portimão, no distrito de Faro, vai instalar câmaras de vigilância nos acessos aos estabelecimentos escolares, nas zonas histórica e ribeirinha e gares ferroviária e rodoviária, “a pensar na segurança dos residentes”, foi hoje anunciado.

“O projeto desta tão ambicionada expansão encontra-se concluído e pronto a ser submetido à aprovação do Ministério da Administração Interna”, revelou o presidente da Câmara de Portimão, citado numa nota de imprensa do município.

A revelação foi feita na terça-feira por Álvaro Bila durante a cerimónia que assinalou os 137 anos do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro.

Segundo o autarca, o crescimento do atual sistema de videovigilância, que já funciona na Praia da Rocha e nos principais acessos rodoviários em Portimão, “vai cobrir na nova fase a zona histórica, a frente ribeirinha, o largo Gil Eanes, a estação ferroviária, gare rodoviária e os acessos aos estabelecimentos escolares”.

Segundo o autarca, “contrariamente aquilo que era a perceção de muitos, este sistema contribuiu positivamente para o sentimento de segurança da população residente, turistas, comerciantes e empresários de Portimão”.

O sistema foi recebido pelas pessoas “com total confiança”, que manifestam “recorrentemente o desejo da sua expansão a novas zonas da cidade, com especial enfoque para o centro histórico”, notou.

Na opinião de Álvaro Bila, “a segurança é um valor absolutamente vital para o desenvolvimento económico-social de um concelho, para a atração, fixação e bem-estar da população”.

“[…] Porque o fenómeno da segurança apresenta cada vez mais desafios, devem ser ativadas novas formas de o combater, exigindo uma cada vez maior mobilização de meios e, em Portimão, temos todos plena consciência do esforço permanente que isso obriga”, conclui o autarca.

À semelhança do que acontece com o sistema já instalado, as novas câmaras vão ser operadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), funcionando ininterruptamente 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O primeiro sistema de videovigilância em Portimão, para a instalação de 61 câmaras, foi autorizado pelo Governo em agosto de 2020 e entrou em funcionamento em 01 de novembro de 2022, com 37 câmaras, que permitem a cobertura de 24 locais previamente identificados num memorando da PSP.