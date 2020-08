A carrinha da Refood da Foz, no Porto, que tinha sido roubada no dia 7 de agosto já foi localizada pela polícia e está "em porto seguro", anunciou hoje aquela associação de ajuda alimentar. A carrinha foi encontrada aberta, sem o rádio e com um dos pneus furado.

A viatura está agora numa oficina para se averiguar se há mais danos, explicou este sábado Sofia Reis ao SAPO24.

As instalações da Refood, que funcionam num espaço da junta de freguesia da Foz do Douro, na zona ocidental da cidade do Porto, foram vandalizadas durante noite, tendo sido roubada uma carrinha, essencial para o projeto que dá apoio a cerca de 90 pessoas.

"Às 22:30 a junta foi embora e estava tudo direitinho — quando regressamos de manhã já não estava", contava Sofia Reis. "Alguém entrou na Refood, vandalizaram as portas — a fechadura estava rebentada — e entraram no nosso centro de operações", disse na altura ao SAPO24.

"Havia comida espalhada por todo o lado, acho que andaram a comer iogurtes e etc", descreve a vice-coordenadora da entidade, não podendo precisar quanta comida foi levada.

Os assaltantes levaram também as luvas usadas para a manipulação da comida.

A Refood é um movimento voluntário com vários núcleos espalhados pelo país, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos, com a recolha de refeições e sua posterior distribuição aos beneficiários. Este núcleo na freguesia da Foz do Douro, no Porto, apoia atualmente 30 a 40 famílias, número que aumentou durante a pandemia de covid-19.

A organização agradece "a todos que durante dias foram contactando a polícia e a Refood e que foram divulgando o desaparecimento da mesma para que esta pudesse ser localizada e recuperada".