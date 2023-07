Esta é uma homenagem em parceria com a Irmandade dos Clérigos, que administra o monumento da Invicta e que celebra os 250 anos da morte do arquiteto italiano que, como refere a organização em comunicado, "como nenhum outro revolucionou o património monumental do Porto".

Um dos maiores símbolos da vida de Nasoni foi, sem dúvida, a Torre dos Clérigos e por isso a razão desta parceria.

Durante o dia de hoje e a partir do meio-dia, os habitantes da cidade do Porto que passarem pelo Jardim das Oliveiras poderão ver e privar esta iguaria italiana com 90kgs de tomate, 30kgs de manjericão e 130kgs de mozarela, ingredientes que representam as cores da bandeira italiana.

Citado pela Irmandade dos Clérigos, Antonio Mezzero sublinha: "Quero fazer cultura e história em Portugal, deixar algo de mim e da minha terra".

Diz ainda que “não é a primeira demonstração de amor pela cidade, mas é o primeiro quadro que vou pintar. A pizza é o quadro, a moldura é a Torre dos Clérigos e vou fazê-la com muito amor”, expressa.

Recorde-se que, em 2013, o mestre "pizzaiolo" italiano já tinha sido desafiado pela Irmandade dos Clérigos a confecionar uma pizza de cinco metros. Desta vez são 7, o que equivale a 900 pizzas “normais”, segundo a organização.

Além dos 250 anos da morte do arquiteto, a pizza também celebra os 260 anos da torre do Porto.