“O conselho de administração do Porto de Aveiro deliberou abrir um concurso público internacional com vista à substituição das defensas e cabeços de amarração no setor comercial norte”, refere uma nota de imprensa.

Segundo a administração portuária, o projeto representa um investimento base de quatro milhões de euros, com um prazo de execução estimado em 480 dias.

“Para garantir a operacionalidade e segurança das operações portuárias, torna-se essencial proceder à substituição das defensas e cabeços de amarração”, justifica.

O novo equipamento “será dimensionado para permitir a atracação de navios até 50 mil toneladas de deslocamento, alinhando-se com o objetivo de receber navios de maior porte”.

Na nota de imprensa, recorda-se que os terminais do Porto de Aveiro “foram originalmente dimensionados para operações de navios até 27 mil toneladas de deslocamento, atendendo às especificações dos acessórios de cais, nomeadamente defensas e cabeços de amarração”.

“Face à crescente tendência de utilização de navios de maior largura de boca, a tonelagem de deslocamento tem vindo a ultrapassar os limites previstos no projeto inicial”, admite a administração do Porto de Aveiro.

A administração portuária confirma que os terminais já recebem navios de maior deslocamento, “uma realidade que tem causado um desgaste acelerado nos equipamentos instalados”.

“Este investimento reflete o compromisso do Porto de Aveiro em modernizar as suas infraestruturas e responder às exigências crescentes do tráfego marítimo internacional, assegurando a competitividade e a segurança das suas operações”, salienta a Administração do Porto de Aveiro.