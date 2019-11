Além destes investimentos, Lídia Sequeira apontou o projeto do "Campus do Mar", “que mudará toda uma zona do Porto de Lisboa e introduzirá uma nova vertente e uma nova dinâmica na zona ribeirinha”, no valor de 300 milhões de euros.

A partir de hoje, o Porto de Lisboa dispõe de um novo serviço regular de contentores «Samskip Portugal Service», que será operador no Terminal de Contentores de Santa Apolónia – Sotagus, com uma rotação semanal que fará a ligação entre Tilbury no Reino Unido e Portugal, passando por Roterdão e Leixões, permitindo acesso à rede europeia da Samskip, com conexões à Escandinávia e Europa Central e Oriental.

Para o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o Porto de Lisboa “é um porto muito importante para o desenvolvimento do país”, realçando os desafios e os investimentos que estão previstos.

“Estivemos a conversar sobre vários dos investimentos que estão programados tanto para Lisboa como para Setúbal”, disse o governante, no âmbito da visita de trabalho, em que esteve no Terminal de Contentores de Santa Apolónia – Sotagus e no TMPB - Terminal Multiusos do Poço do Bispo.

O Porto de Lisboa é um porto multifuncional, composto por 15 terminais portuários dedicados a todos os tipos de carga e um de passageiros de cruzeiro.