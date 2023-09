“Estamos a falar de 1,5 milhões de euros, sem contar obras ou pessoal não docente”, afirmou Jorge Vala, explicando que se trata de refeições escolares, transportes, bolsas de estudo, ação social escolar, componente de apoio à família e atividades de enriquecimento curricular, entre outros.

Segundo Jorge Vala, são “apoios diretos aos alunos e respetivas famílias”.

“Este ano, no início do ano letivo, temos mais 230 alunos, do pré-escolar ao secundário, totalizando 3.466”, adiantou o autarca, salientando que traduz uma “tendência de crescimento”.

Devido ao aumento de crianças na edução pré-escolar e de alunos do 1.º ciclo ao ensino secundário, houve necessidade de abrir duas salas para as primeiras e mais cinco turmas (três no 1.º ciclo, incluindo no privado, uma no 3.º ciclo e mais uma no secundário), precisou o presidente do município, que hoje teve a receção aos professores.

Jorge Vala esclareceu que este crescimento do número de alunos deve-se a famílias nacionais que passaram a residir no concelho, assim como ao aumento da comunidade imigrante.

“Esta é uma tendência que vai continuar a manter-se por força do mercado de trabalho. Temos em fase de ampliação a área de Localização Empresarial e, com a instalação de novas empresas, o concelho vai atrair mais mão-de-obra”, declarou, destacando, também, que Porto de Mós está ligado “aos principais eixos rodoviários do país” e apresenta uma “sã convivência entre o [espaço] urbano e a natureza, com qualidade de vida”.

Ao nível de obras previstas no âmbito da educação, o autarca referiu ter sido lançado o concurso público internacional para ampliação e requalificação a Escola Secundária de Porto de Mós, obra de quase 10 milhões de euros candidatada a fundos comunitários.

“Se houver financiamento, a obra arranca em 2024”, assegurou, explicando que o município vai também construir um novo centro escolar no Juncal, para pré-escolar e 1.º ciclo, investimento inscrito no Portugal 2020-2030, decorrendo nesta fase a aquisição de terrenos.

Numa nota de imprensa, o município adiantou que “todos os alunos [mais de 200] que entram para o 1.º ano do 1º ciclo nas escolas públicas do concelho recebem um ‘kit’ de material escolar com mochila, cadernos, canetas, lápis de cor e estojo com lápis, caneta, borracha e régua”.

Ainda de acordo com a Câmara, as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo dos escalões A e B do abono de família “recebem subsídio para material escolar, visitas de estudo, refeições e atividades”.

“Também o transporte escolar é gratuito para todos os alunos até ao 12.º ano, nas suas escolas de residência”, referiu a Câmara, explicando que, “para os estudantes do ensino superior, é possível pedir bolsas de estudo e o melhor aluno do 12.º ano recebe um ano de propinas totalmente pagas pelo município”.

O município acrescentou que, em parceria com a comunidade escolar, foi definida que a temática a desenvolver junto dos alunos no ano letivo que agora arranca é “Liberdade”, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

“O objetivo é o de que o assunto seja abordado em diferentes vertentes ao longo do ano letivo”, justificou a autarquia, apontando que atividades como o desfile de Carnaval escolar, o Concurso Concelhio de Leitura, a Semana da Educação e a Semana da Juventude “terão por base o mesmo tema”.