De acordo com notícia do Público, é enorme a diferença entre o número de imóveis que consta no Registo Nacional de Alojamento Local e o número de apartamentos que estão em atividade e ocupados no Porto e de Lisboa.

Segundo refere, o Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) indicava que, em julho de 2021, havia das 27.568 unidades - 18.953 imóveis em Lisboa e 8.615 imóveis no Porto. No entanto, cruzando os dados deste registo com os imóveis que estão listados em plataformas de reserva como o AirBnb e o Booking, apenas 16.256 surgem, dos quais 10.148 são em Lisboa e 6.108 no Porto.

Numa análise mais detalhada, refere a publicação, dos 16.256 imóveis listados apenas 5.083 imóveis estavam ativos - 2.789 apartamentos em atividade em Lisboa e 2.294 no Porto.

Tal representa menos 7.870 imóveis de alojamento local ativos do que os 12.953, nas duas cidades, a dezembro de 2019 nas mesmas condições.

“O mercado de alojamento local nunca teve a dimensão económica que se lhe atribui, mesmo antes da pandemia de covid-19”, refere o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, à publicação.

O diretor garante que os decisores e responsáveis políticos continuam a ter como referência os imóveis inscritos no Registo Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local (RNAL), obrigatório para o exercício da actividade, mas que este “não está actualizado”.

“Importa perceber se esta descida de seis mil imóveis [só em Lisboa] não faz falta à cidade e ao sector do turismo. Tendo em conta o potencial, e o número de registos no Turismo de Portugal, o alojamento local tem apenas 44% dos imóveis em atividade”, conclui.