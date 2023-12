À Lusa, a Câmara Municipal do Porto adiantou que a rua vai permanecer cortada ao trânsito no troço entre o Largo do Padrão e a Travessa Poço das Patas para a retirada do entulho.

“Já chegou ao local uma plataforma para iniciar os trabalhos de retirada dos escombros e os outros meios necessários, razão pela qual o trânsito está cortado”, afirmou.

O nível de precipitação registado na quinta-feira e o facto de a obra em curso ter “muito tabique e madeira” terá sido a causa da derrocada interior.

“Não há risco de derrocada para a via pública”, assegurou a autarquia, acrescentando que o incidente não causou feridos.

O alerta para a derrocada foi dado pelas 09:38 e no local estiveram os Sapadores Bombeiros do Porto, a Proteção Civil e as autoridades policiais.