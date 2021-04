O apoio à atividade de vacinação vai ser discutido na reunião do executivo de segunda-feira, onde a maioria municipal vai propor a celebração de um contrato com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Na proposta a que a Lusa teve hoje acesso, o vereador da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo, assinala a necessidade de o Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental (ACeS) incrementar a atividade de vacinação Covid-19 para a população em geral.

"Este incremento vai traduzir-se na instalação de um centro de vacinação no futuro Parque de Saúde do Cerco, sito à Rua Dr. José Marques, em Campanhã, e na continuidade do espaço de vacinação já existente e instalado na Unidade de Saúde de Vale Formoso, sita à rua Vale Formoso 466, em Paranhos", pode ler-se no documento.

Para a boa operacionalização da continuidade do espaço já existente na Unidade de Saúde de Vale Formoso, a maioria indica que há a necessidade "de manter a ampliação da zona de recobro" para permitir a vacinação do maior número de pessoas no mais curto espaço de tempo possível.

Por lado, para que seja possível o funcionamento do novo centro de vacinação do ACeS no Parque de Saúde do Cerco é necessária a instalação de estruturas amovíveis para inoculação.

Considerando o incremento da atividade de vacinação por parte do ACes Porto Oriental de maior relevância, a maioria municipal propõe-se cooperar com este agrupamento, através de uma comparticipação financeira necessária num valor não superior a 12.500 euros.