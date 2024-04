“Quase metade do fundo aprovado encontra-se executada. A maior parcela de aprovação e de execução pertence ao programa Pessoas 2030, com 705 milhões de euros dos 970 milhões de euros aprovados e 391 milhões de euros executados de um total de 440 milhões de euros”, detalhou.

Destaca-se ainda o programa Açores 2030, com 46 milhões de euros executados dos 58 milhões de euros aprovados.

O PT 2030 conta, até ao final de março, com 829 operações aprovadas.

Segundo a informação divulgada, as operações do PT 2030 aprovadas incidem sobre áreas como formação superior e avançada, igualdade de acesso a serviços de educação, assistência técnica, apoios ao emprego, apoio às regiões ultraperiféricas, internacionalização de empresas e qualificação inicial no apoio aos cursos profissionais.

Da dotação total do programa (22.995 milhões de euros), 4.906 milhões de euros foram colocados a concurso, sendo que 45% destes pertence ao Fundo Social Europeu+, 27% ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e 22% ao Fundo de Coesão.

Por sua vez, o Fundo para uma Transição Justa (FTJ) e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) colocaram a concurso quase metade do fundo programado.

“Os 155 avisos já encerrados puseram a concurso mais de 2,3 mil milhões de euros de fundo”, indicou.